Праздничный концерт ко Дню отца прошел в Химках

В концертном зале социального комплекса «Восход» в Химках прошел праздничный концерт с выступлением ансамбля «Патриоты России». Праздник посетили многодетные отцы, ветераны и участники СВО.

День отца в Химках объединил разные площадки и форматы. Перед гостями выступил вокально-инструментальный ансамбль «Патриоты России»: в живом исполнении прозвучали любимые песни, которые нашли отклик у зрителей всех возрастов.

Параллельно в выставочном комплексе «Артишок» прошла встреча, посвященная роли отца в семье. В ней приняла участие глава округа Инна Федотова.

«Встретилась с отцами из Химок. Поговорили о семье и о том, как важно участвовать в жизни детей, растить их уверенными и подавать пример ответственности. Обсудили роль наставника, которую берет на себя отец: он помогает ребенку найти свой путь, учит смелости, честности и доброте, поддерживает в трудную минуту и всегда остается надежной опорой», — сказала Инна Федотова.

Все мероприятия были объединены общей целью — укрепить семейные ценности, повысить статус отца в обществе и продвигать идею ответственного отцовства. В Химках показали, что День отца — это повод еще раз сказать спасибо тем, кто ежедневно подает детям пример надежности, заботы и силы духа.