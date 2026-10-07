Капремонт школы искусств № 3 в Люберцах завершат до конца 2026 года

Специалисты завершают работы по усилению фундамента здания. В ближайшее время они приступят к прокладке внутренних инженерных сетей, монтажу окон и вентилируемого фасада.

По словам главного инженера генерального подрядчика Сергея Перова, рабочие уже заменили перекрытия первого и второго этажей, выполнили усиление конструкций оконных и входных групп. Сейчас они приступили к монтажу кровли, возведению новых перегородок для будущих кабинетов и обшивке стен гипсокартоном.

В планах — благоустройство территории детской школы искусств, высадка зеленых насаждений, установка нового ограждения по периметру и строительство концертной сцены.

Объект 1954 года постройки вошел в государственную программу капитального ремонта при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Всего за последние три года в Люберцах обновили 13 объектов культуры.