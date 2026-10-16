В Ступине спасатели помогли госпитализировать мужчину весом более 120 кг

В Ступино работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вместе с сотрудниками учреждения «Спасательная служба» помогли бригаде скорой помощи транспортировать пациента. Об этом рассказал старший смены Дмитрий Широков.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов городского округа Ступино. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились сотрудники здравоохранения, которым требовалась помощь в срочной госпитализации пожилого мужчины с признаками инсульта.

Вес пациента превышал 120 килограммов, что затрудняло его самостоятельную транспортировку медиками.

Спасатели аккуратно разместили мужчину на мягких носилках, спустили на первый этаж и погрузили в машину скорой помощи.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям специалистов транспортировка прошла безопасно, без ухудшения состояния больного. После этого мужчина был оперативно госпитализирован в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи», — заключил старший смены Дмитрий Широков.

По его словам, мужчину доставили в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.