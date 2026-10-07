Подмосковный школьник Михаил Денищенко победил на конкурсе «РобоФинист»

Второклассник из Бронниц Михаил Денищенко стал победителем научно-практической конференции в рамках фестиваля «РобоФинист». Вместе с педагогом Дарьей Петелиной он представил проект магазина самообслуживания и обошел учеников с шестого по 11-й класс, сообщили в РИАМО.

Юный инженер разработал умные весы, которые определяют пластиковые овощи, рассчитывают их стоимость и передают информацию на ноутбук для печати чека. Тензодатчик Михаил самостоятельно спаял, откалибровал и подключил к собственной программе.

Фестиваль 3–4 октября объединил более тысячи участников из России и стран СНГ. По словам наставницы, проект специально подобрали так, чтобы ребенок мог освоить новые технологии и завершить работу примерно за два месяца.