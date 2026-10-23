Капремонт стационара противотуберкулезного диспансера начался в Щелкове

В деревне Сукманиха городского округа Щелково начали капитальный ремонт стационара для взрослых «Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Строители завершили демонтажные работы. Ремонт ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств регионального бюджета.

«В настоящее время на объекте работают 28 человек. Строителями ведутся работы по установке оконных блоков, устройство перегородок, монтаж усиления на 1-м этаже, заливка полов бетоном, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы на объекте планируют завершить в 2028 году.