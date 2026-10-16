Густой туман опустился утром на Подмосковье

О тумане рассказали жители Балашихи, Мытищ, Ивантеевки и Солнечногорска. На кадрах видно, что вершины многоэтажек полностью утонули в мгле.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что на погоду в Москве 16 октября окажет влияние барический гребень, вытянувшийся с востока. Из-за него в столице установится облачная погода с неустойчивыми прояснениями и туман. По словам специалиста, вероятность осадков близка к нулю.

Температура в Москве поднимется до +14…+16 градусов, а в Подмосковье — до +11…+16. На юге и востоке области ожидается до +20 градусов. Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится — оно останется на отметке 754 миллиметра ртутного столба.