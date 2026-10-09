ВРИП главы Павлово-Посадского округа посетил производство гофроупаковки

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Михаил Криворучко побывал с рабочим визитом на Павлово-Посадском гофрокомбинате. Исполнительный директор предприятия Олег Кушнир провел для него экскурсию по цехам.

Гофрокомбинат является одним из лидеров российской промышленности. За 15 лет компания прошла путь от небольшой фирмы до одного из крупнейших производителей гофроупаковки в стране. Современные цеха расположены на площади 22 гектара. Комбинат производит 360 миллионов квадратных метров продукции в год. На предприятии трудится команда настоящих профессионалов.

Но останавливаться на достигнутом компания не намерена. В планах амбициозный проект — запуск к 2028–2029 годам новой картоноделательной машины.

Михаил Криворучко поблагодарил Олега Кушнира за открытый диалог, возможность увидеть производство изнутри и обсудить реальные планы развития.