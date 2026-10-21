Председатель Мособлдумы Брынцалов навестил бойцов СВО в госпитале имени Бурденко

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и временно исполняющий обязанности главы Балашихи Сергей Лукичев посетили филиал госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Купавне. Они передали медучреждению гуманитарную помощь и навестили военнослужащих, проходящих лечение, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Игорь Брынцалов отметил, что пациенты находятся в надежных руках.

«Врачи и медсестры госпиталя — опытные и внимательные профессионалы», — подчеркнул он и поблагодарил руководство и сотрудников за заботу о бойцах.

Спикер напомнил, что участникам спецоперации из Подмосковья доступны реабилитация, психологическая и юридическая поддержка, помощь с трудоустройством.

«Если есть вопросы с документами, выплатами, лечением или нужна помощь семье — скажите, постараемся помочь», — заверил Брынцалов.

Гости пожелали военным скорейшего выздоровления.

Госпиталь работает более 40 лет, а его коллектив, помогающий восстанавливаться бойцан СВО, размещен на Доске почета Балашихи.