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    Председатель Мособлдумы Брынцалов навестил бойцов СВО в госпитале имени Бурденко

    Фото: пресс-служба Московской областной Думы

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и временно исполняющий обязанности главы Балашихи Сергей Лукичев посетили филиал госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Купавне. Они передали медучреждению гуманитарную помощь и навестили военнослужащих, проходящих лечение, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

    Игорь Брынцалов отметил, что пациенты находятся в надежных руках.

    «Врачи и медсестры госпиталя — опытные и внимательные профессионалы», — подчеркнул он и поблагодарил руководство и сотрудников за заботу о бойцах.

    Спикер напомнил, что участникам спецоперации из Подмосковья доступны реабилитация, психологическая и юридическая поддержка, помощь с трудоустройством.

    «Если есть вопросы с документами, выплатами, лечением или нужна помощь семье — скажите, постараемся помочь», — заверил Брынцалов.

    Гости пожелали военным скорейшего выздоровления.

    Госпиталь работает более 40 лет, а его коллектив, помогающий восстанавливаться бойцан СВО, размещен на Доске почета Балашихи.

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