Концерт к 85-й годовщине Битвы за Москву прошел в школе в Раменском округе

Патриотическое мероприятие, посвященное 85-летию битвы за Москву, состоялось в Ново-Харитоновской школе № 10. В зале собрались не только ученики и преподаватели, но и представители Совета ветеранов, бойцы локальных конфликтов, а также жители Раменского округа.

На сцене звучали стихи и песни про стойкость и мужество защитников Отечества, а в зале герои нашего времени аплодировали подрастающему поколению — ребятам, которые берегут историю страны.

Школьники подготовили программу в формате ленты времени, а юные кадеты создали информационную выставку и продумали каждую деталь памяти. Вместе с ребятами на концерте выступал выпускник школы, а ныне советник директора школы по воспитательной работе Никита Лешневский. Для него память о героях перешагнула страницы учебников. Защитник сам стал частью истории Отечества.

Эстафету памятных мероприятий в Раменском округе примет школа № 6. В программе — уроки мужества, встречи с ветеранами, тематические выставки и концерты.