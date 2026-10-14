ИИ помог врачам проверить свыше 725 тысяч медицинских снимков в Подмосковье

С начала года искусственный интеллект помог рентгенологам Московской области проанализировать более 725 тысяч медицинских снимков. Технологию применяют при лучевой диагностике, чтобы ускорить обработку исследований и обратить внимание специалистов на участки, требующие дополнительной проверки.

ИИ-ассистент автоматически анализирует изображения, полученные с помощью рентгеновских аппаратов, маммографов и флюорографов. Система выделяет области, в которых могут присутствовать патологические изменения, и помогает врачу сосредоточиться на потенциально значимых находках.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, такой инструмент позволяет специалистам работать с большим потоком исследований и снижает риск пропустить важные детали.

При этом нейросеть не ставит диагнозы самостоятельно и не заменяет медицинского работника. Окончательное заключение по результатам обследования, а также решение о дальнейших диагностических действиях остаются за врачом.