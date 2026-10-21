Исторический Дом Иванова в Зарайске отреставрируют к декабрю

В Зарайске подходит к концу восстановление памятника федерального значения на улице Карла Маркса. Готовность Дома Ивановых, построенного на рубеже XVIII–XIX веков, уже превысила 80%, сообщили в РИАМО.

Полностью завершить работы рассчитывают в конце ноября.

Сейчас подрядчики устанавливают отопление, электрику, видеонаблюдение и другие инженерные системы, монтируют освещение и розетки. Одновременно завершается внутренняя отделка: укладывают плитку, устанавливают звукоизоляционные двери в коридорах и санузлах.

Здание — редкий для города образец провинциального классицизма с четырехколонным портиком. За свою историю оно служило реальным училищем, офицерским клубом и дворянским собранием, а позднее здесь размещались городской клуб, библиотека и детская музыкальная школа.

После реставрации Дом Ивановых вновь станет частью культурной жизни Зарайска: в обновленных помещениях продолжит работу музыкальное отделение Детской школы искусств имени А. С. Голубкиной.