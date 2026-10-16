Минтранс Подмосковья представил VR-тренажер по ПДД

В Бауманской инженерной школе № 1580 школьники третьего класса протестировали тренажер виртуальной реальности «Мир безопасных дорог», разработанный Минтрансом Подмосковья в партнерстве с «Лабораторией дорожной культуры Урбатех». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.

«Безопасность детей на дорогах — один из наших ключевых приоритетов. В Подмосковье мы первыми в стране внедрили VR-технологии для обучения школьников ПДД, потому что такой формат вовлекает ребенка и помогает закрепить практические навыки безопасного поведения на дороге», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Тренажер позволяет детям в виртуальной среде отработать дорожные ситуации, с которыми они сталкиваются ежедневно. В основе обучения — три сценария: от дома до школы, из школы в парк и обратно домой. Прохождение всех сценариев занимает 15 минут.

Проводником по виртуальному миру выступает робот-наставник Семафор (Сема). В тренажер интегрированы узнаваемые объекты и транспортная инфраструктура региона, включая общественный транспорт, патрульные автомобили и поезда МЦД.

С момента запуска проекта уроками по ПДД с использованием тренажера удалось охватить около четырех тысяч подмосковных школьников. Школы, оснащенные собственным VR-оборудованием, получили программное обеспечение тренажера на безвозмездной основе. Проект представили в Московской области в мае 2026 года.

В завершение урока школьники приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Участники получили памятные призы: раскраски с головоломками для изучения ПДД, наборы световозвращающих браслетов и стикеры с правилами дорожного движения и героем безопасных дорог Семафором.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.