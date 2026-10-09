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    В Подмосковье за 9 месяцев ликвидировали незаконные свалки

    Фото: Минэкологии МО

    В Московской области за девять месяцев ликвидировали незаконные свалки. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

    По итогам первого полугодия количество свалок удалось снизить на 64 процента по сравнению с январем–июлем прошлого года. «По итогам восьми месяцев темпы сохраняются, ТОП муниципалитетов остается неизменным. На сегодняшний день лидером остается Дмитровский, где с начала года убрали уже 29 свалок, далее следует Истра — 25 и Рузский — 21. Также неплохо работают в этом направлении в Орехово-Зуево, где убрано 20 свалок», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    Участники совещания с главами муниципальных образований отметили, что в ряде муниципалитетов с начала года не ликвидировали ни одной свалки. Такая информация есть по Солнечногорску, Химкам и Кашире.

    В Подмосковье остаются неубранными 59 свалок. Глава Минэкологии призвал глав муниципальных образований усилить работу.

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