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    Ремонт коллектора улучшит водоотведение для 50 тысяч жителей Солнечногорска

    Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

    Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев во время рабочей поездки в Солнечногорск проверил ход обновления канализационной инфраструктуры и обсудил планы по развитию водоснабжения. О визите рассказали в пресс-службе ведомства.

    На трех участках коллекторов между заводом № 10 и озером Сенеж капитальный ремонт уже завершили. Самотечную линию перевели на новую трассу, она работает в штатном режиме.

    Еще один объект — сеть от озера Сенеж до главной канализационно-насосной станции № 5 — готов на 87%. Подрядчик ремонтирует колодец-гаситель, устанавливает временную КНС и насосное оборудование, обустраивает фундаменты. Также выполнены подключения к обводной линии и коллектору перед приемным колодцем станции. Завершить работы планируют до декабря.

    Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

    Общая длина сети, которую планируют обновить, превышает два километра. После модернизации качество водоотведения улучшится для 50 тысяч жителей.

    Кроме того, участники выезда рассмотрели проект строительства водовода от точки подключения до водозаборного узла в поселке Голубое. Инженерные изыскания, включая геологические, геодезические, метеорологические и экологические исследования, уже завершены.

    Сейчас на площадке готовят территорию к строительству: обследовали подземные коммуникации с помощью шурфов, разметили трассу и доставили 410 метров труб для горизонтально направленного бурения. Подключение к действующей сети намечено до конца года.

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