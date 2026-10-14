Ремонт коллектора улучшит водоотведение для 50 тысяч жителей Солнечногорска

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев во время рабочей поездки в Солнечногорск проверил ход обновления канализационной инфраструктуры и обсудил планы по развитию водоснабжения. О визите рассказали в пресс-службе ведомства.

На трех участках коллекторов между заводом № 10 и озером Сенеж капитальный ремонт уже завершили. Самотечную линию перевели на новую трассу, она работает в штатном режиме.

Еще один объект — сеть от озера Сенеж до главной канализационно-насосной станции № 5 — готов на 87%. Подрядчик ремонтирует колодец-гаситель, устанавливает временную КНС и насосное оборудование, обустраивает фундаменты. Также выполнены подключения к обводной линии и коллектору перед приемным колодцем станции. Завершить работы планируют до декабря.