Масштабную модернизацию систем водообеспечения завершат в Балашихе в этом году

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин проверил строительство и модернизацию инженерных сетей в Балашихе. Работы проводят по региональной госпрограмме развития инфраструктуры и энергоэффективности, сообщили в пресс-службе ведомства.

На канализационных сетях микрорайона Северный готовность достигла 66%: уложено около 2,9 километра труб из запланированных 5,4 километра. После завершения проекта улучшения почувствуют 3,6 тысячи жителей.

В Заре водопровод построили досрочно — более качественное и надежное водоснабжение получили 22 тысячи человек. В Железнодорожном проложили 4,1 километра из 5,6 километра труб, выполнив 74% работ. Обновление этой системы рассчитано более чем на 200 тысяч жителей.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Кирилла Григорьева, в 2026 году в регионе запланировано 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту коммунальных объектов. Услуги населению на время работ отключать не будут. На уже обновленных сетях отмечается снижение числа жалоб на качество воды и неприятный запах.

При проверке также оценили соблюдение сроков, качество материалов и готовность документации для ввода объектов в эксплуатацию. Все текущие работы должны завершить в 2026 году, а до 2031-го в Балашихе намерены модернизировать еще 23 объекта коммунальной инфраструктуры.