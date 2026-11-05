Финал акции «Шахматная партия Единства» проведут в Раменском 7 ноября
В Раменском муниципальном округе 7 ноября состоится финал Всероссийской патриотической акции «Шахматная партия Единства», приуроченной ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
За досками встретятся победители и призеры муниципальных отборочных турниров из округов Подмосковья. Первый этап акции проходил в регионе с 24 октября по 4 ноября. В турнирах приняли участие дети, молодежь, взрослые шахматисты, а также ветераны СВО и боевых действий, члены их семей и представители национально-культурных организаций. По итогам каждого турнира определили трех призеров, получивших право участия в областном финале.
Финал пройдет в ДК «Победа» в поселке Удельная, начало — в 11:00. Участников ждут торжественное открытие и награждение победителей от муниципалитетов, координаторов и тренеров шахматных клубов Сергея Карякина, затем — блицтурнир в 11 туров для всех финалистов и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Сергеем Карякиным.
В программе также запланированы концерт, показ фильмов в кинотеатре и лекция мастера ФИДЕ Михаила Коровина «Шахматами Едины». Для участников организуют бесплатные трансферы до места проведения и обратно.
В этом году площадками шахматных соревнований впервые стали все муниципалитеты Подмосковья, а также клубы Сергея Карякина, включая специализированные клубы проекта «Шахматы для СВОих», открытые при поддержке партии «Единая Россия». Акция направлена на укрепление гражданского и межнационального единства и сохранение исторических и культурных традиций народов России. В 2025 году в ней приняли участие более 10 тыс. человек из 80 регионов Российской Федерации.
Организаторами мероприятия выступают партия «Единая Россия», Российский спортивный фонд, Федерация шахмат Московской области, Ассоциация ветеранов СВО Московской области, министерство информации и молодежной политики Московской области и Российское военно-историческое общество.