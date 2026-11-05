Финал акции «Шахматная партия Единства» проведут в Раменском 7 ноября

В Раменском муниципальном округе 7 ноября состоится финал Всероссийской патриотической акции «Шахматная партия Единства», приуроченной ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

За досками встретятся победители и призеры муниципальных отборочных турниров из округов Подмосковья. Первый этап акции проходил в регионе с 24 октября по 4 ноября. В турнирах приняли участие дети, молодежь, взрослые шахматисты, а также ветераны СВО и боевых действий, члены их семей и представители национально-культурных организаций. По итогам каждого турнира определили трех призеров, получивших право участия в областном финале.

Финал пройдет в ДК «Победа» в поселке Удельная, начало — в 11:00. Участников ждут торжественное открытие и награждение победителей от муниципалитетов, координаторов и тренеров шахматных клубов Сергея Карякина, затем — блицтурнир в 11 туров для всех финалистов и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Сергеем Карякиным.