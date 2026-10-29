Музыкальный фестиваль «Формула гармонии» начался в Дубне
В Дубне открылся шестой по счету фестиваль «Формула гармонии», организованный Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Музыкальный форум будет проходить до 2 ноября, сообщили в РИАМО.
Традиционной точкой отсчета программы стало исполнение «Адажио» Александра Бородина. Это произведение приобрело статус своеобразного гимна фестиваля. Выбор композитора глубоко символичен: Бородин вошел в историю не только как гениальный музыкант, но и как ученый-химик.
Концепция форума, проходящего в российских наукоградах и закрытых административно-территориальных образованиях, призвана подчеркнуть неразрывную связь между научным поиском и высоким искусством.
Для нас это очень важный фестиваль, потому что мы общаемся напрямую с близкими и дорогими людьми. Это люди наукоградов, которые, как и мы, живут в замкнутых мирах, постигая нечто, что не всегда может иметь материальную сущность. Получается, что это наши братья, и когда мы встречаемся, получается очень интересный опыт.
Алексей Лундин
концертмейстер Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», заслуженный артист Российской Федерации
В рамках церемонии открытия также прозвучал Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Иоганна Себастьяна Баха. Партию рояля исполнил Филипп Колпачевский — лауреат международных конкурсов и солист Московской государственной академической филармонии. Кульминацией вечера стало первое в истории фестиваля хоровое выступление: Академический Большой хор «Мастера Хорового пения» совместно с оркестром представил Мессу № 2 соль мажор для солистов, смешанного хора и оркестра Франца Шуберта.
В 2026 году проведение форума посвящено двум знаковым датам: 70-летнему юбилею Объединенного института ядерных исследований и самого города Дубны, а также 25-летию с момента официального присвоения городу статуса наукограда. Гостей и жителей ожидает насыщенная культурная программа, включающая вечер джазовой музыки, а также театрализованные постановки, основанные на произведениях Петра Чайковского и Георга Генделя. Особое внимание организаторы уделили подрастающему поколению: для воспитанников музыкальных отделений Дубненской детской школы искусств запланированы профессиональные мастер-классы и бесплатный концерт.
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации города Дубны. Соорганизатором мероприятия выступает Объединенный институт ядерных исследований.