Музыкальный фестиваль «Формула гармонии» начался в Дубне

В Дубне открылся шестой по счету фестиваль «Формула гармонии», организованный Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Музыкальный форум будет проходить до 2 ноября, сообщили в РИАМО.

Традиционной точкой отсчета программы стало исполнение «Адажио» Александра Бородина. Это произведение приобрело статус своеобразного гимна фестиваля. Выбор композитора глубоко символичен: Бородин вошел в историю не только как гениальный музыкант, но и как ученый-химик.

Концепция форума, проходящего в российских наукоградах и закрытых административно-территориальных образованиях, призвана подчеркнуть неразрывную связь между научным поиском и высоким искусством.