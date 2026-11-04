Глава Ступина проверил строительство котельной в поселке Михнево

В поселке Михнево городского округа Ступино вышел на финишную прямую важный проект модернизации коммунальной системы — строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 27 МВт. Инженеры завершили основные внутренние работы и ведут активную прокладку современных тепловых магистралей, а на объекте уже начались пусконаладочные работы.

Внутренние работы в здании полностью завершены, установлены пять котлов, два из которых работают в режиме пусконаладки. Главный инженер «МУП ПТО ЖКХ» Александр Побережный сообщил: «Со следующей недели мы начнем плавный пуск по направлению. У нас четыре направления. Каждое направление будем запускать по отдельности для того, чтобы была возможность оперативно отрегулировать и наладить. В 2027 году все будут получать качественный ресурс и все будет хорошо».

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских проинспектировал строительство котельной и осмотрел ход модернизации системы теплоснабжения. Он отметил, что завершить работы по подключению перспективных участков тепловых сетей планируется к середине ноября, чтобы минимизировать необходимость отключения потребителей.

«Михнево сейчас получает теплоснабжение от старых источников, от старой котельной. Одна часть, порядка 10 домов, получает тепло от новой котельной, от двух котлов. И когда завершим полностью работы по теплотрассе, тогда еще дополнительно три котла у нас будут включены. И котельная будет работать в полную мощь», — сказал Сергей Мужальских.

Параллельно специалисты ведут строительство новых коммуникаций. На ключевом участке протяженностью около трех километров, где предусмотрены семь переходов через дороги и 14 тепловых камер, больше половины сетей уже введено в эксплуатацию. На участках, где монтаж подземных сетей полностью завершен, подрядные организации приступили к благоустройству территории.