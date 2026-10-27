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    Минтранс Подмосковья оценил загруженность дорог в 4 балла утром 27 октября

    Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток»
    Фото: Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток»/Медиасток.рф

    Утром 27 октября загруженность дорог Московской области составляет четыре балла. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    В связи с возможными осадками водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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