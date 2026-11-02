Каширский регоператор вывез 50 кубометров отходов по итогам экоакций за лето

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За лето участники проекта «Чистый холст» собрали и утилизировали более 50 кубометров отходов в ходе экологических акций. Инициативу реализуют Каширский региональный оператор и Приокско-Террасный заповедник.

Волонтеры очистили берега реки Сушки от пластикового мусора, а также разобрали ветхие постройки на территории, где обитают зубры и бизоны.

Еще одним направлением сотрудничества стало экологическое просвещение. Благодаря совместным мероприятиям знания о защите окружающей среды получили 15 тысяч школьников Домодедова.

Проект «Чистый холст» объединяет жителей и организации, заинтересованные в сохранении природы Подмосковья. Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, важной задачей остается экологическое просвещение как детей, так и взрослых.