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    Подмосковные боксеры завоевали четыре медали на соревнованиях «Янтарные перчатки»

    Фото: СШОР по единоборствам

    Спортсмены из Московской области завоевали две серебряные и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по боксу «Янтарные перчатки» памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова на призы губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Серебро выиграли Даниил Федоров (до 54 кг, Одинцово) среди юниоров 17–18 лет и Владимир Голубенко (до 63 кг, Подольск) среди юношей 15–16 лет. Бронзовые медали завоевали Спартак Петросян (до 48 кг, Королев) и Анвар Джалбуров (до 54 кг, Королев) среди юниоров 17–18 лет.

    Все спортсмены представляют областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

    Соревнования прошли с 27 октября по 1 ноября в Калининграде и собрали 138 боксеров из 20 регионов страны. Турнир провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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