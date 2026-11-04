Подмосковные боксеры завоевали четыре медали на соревнованиях «Янтарные перчатки»

Спортсмены из Московской области завоевали две серебряные и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по боксу «Янтарные перчатки» памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова на призы губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Серебро выиграли Даниил Федоров (до 54 кг, Одинцово) среди юниоров 17–18 лет и Владимир Голубенко (до 63 кг, Подольск) среди юношей 15–16 лет. Бронзовые медали завоевали Спартак Петросян (до 48 кг, Королев) и Анвар Джалбуров (до 54 кг, Королев) среди юниоров 17–18 лет.

Все спортсмены представляют областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

Соревнования прошли с 27 октября по 1 ноября в Калининграде и собрали 138 боксеров из 20 регионов страны. Турнир провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».