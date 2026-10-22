Муниципальный этап соревнований ГТО среди школьников прошел в Лобне

21 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» городского округа Лобня прошел муниципальный этап спортивных соревнований «ГТО — командный зачет». В нем приняли участие команды из всех школ города.

Наилучший результат показали ребята из школы № 6, ставшие победителями соревнований. Спортсмены продемонстрировали отличную физическую подготовку, командную работу и волю к победе. Подготовкой команды занимались учителя физической культуры Ольга Миляева и Сергей Токанов.

«Наши ребята показали не только высокий уровень физической подготовки, но и настоящий командный дух. Они поддерживали друг друга на каждом этапе. Эта победа — результат упорных тренировок и слаженной работы всего коллектива», — отметили в школе № 6.

Серебряными призерами соревнований стали учащиеся из школы № 10. Третье место заняла команда СОШ № 9.

Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».