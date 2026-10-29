Складской комплекс подключили к электросетям в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» завершили технологическое присоединение торгово-складского комплекса строительных материалов к распределительным сетям в деревне Золотово городского округа Воскресенск. Новому объекту малого бизнеса на Полевой улице выделили 75 кВт мощности.

В процессе выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергетики проложили более 200 метров подземной кабельной трассы и построили 400 метров воздушной линии электропередачи. На границе балансовой принадлежности работники смонтировали вводно-распределительный щит, а в подстанции ТП-433 установили трансформаторы и интеллектуальный прибор учета электроэнергии.

Интеграция счетчика в систему АИСКУЭ позволяет удаленно передавать показания и отслеживать ключевые параметры сети в режиме реального времени.

«Подключение торгово-складского комплекса в Золотове — это пример того, как энергетика работает на развитие малого бизнеса и комфорт жителей. Новый объект получил 75 кВт мощности, а вместе с ним село приобрело магазин стройматериалов в шаговой доступности. При этом новые распределительные линии снижают риски перепадов напряжения в жилом секторе, то есть выигрывают и предприниматели, и жители населенного пункта», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.