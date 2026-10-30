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    Более тысячи дверей отремонтировали в Подмосковье по заявкам жителей с января

    Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    В Подмосковье продолжается ремонт дверей и запирающих устройств в многоквартирных домах. За октябрь специалисты восстановили и отремонтировали 1,3 тысячи конструкции. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

    Работы включают регулировку дверных полотен, устранение перекосов и провисаний, укрепление креплений и настройку плотности закрывания. Специалисты также ремонтируют дверную фурнитуру, смазывают механизмы, меняют замки, засовы и фиксаторы. При необходимости обслуживают доводчики, электромеханические замки, считыватели и проводку.

    Управляющие организации отвечают за состояние входных дверей в подъезды, в том числе доводчиков и запирающих устройств, а также дверей в подвалы, на чердаки и в мусорокамеры.

    Больше всего конструкций за октябрь отремонтировали в следующих муниципалитетах:

    Если входная дверь или запирающее устройство в многоквартирном доме неисправны, жители могут обратиться в свою управляющую организацию, Единую диспетчерскую службу Московской области или территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.