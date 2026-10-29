В Дубне открылся фестиваль «Формула гармонии. VI сезон»

В ДК «Мир» в Дубне 28 октября открылся музыкальный фестиваль «Формула гармонии. VI сезон». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На открытии Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» выступил под управлением Арсентия Ткаченко вместе с пианистом Филиппом Копачевским и Академическим Большим хором «Мастера хорового пения».

Приветственное письмо Председателя Правительства России Михаила Мишустина зачитали со сцены: «Важно, что такие мероприятия становятся с каждым годом масштабнее, а интерес к ним растет. Они вносят большой вклад в укрепление культурного единства России и помогают сохранять преемственность творческих школ».

Директор оркестра и инициатор фестиваля Никита Лебедев отметил, что проект призван поддержать научные центры. По его словам, фестиваль собрал «звездную афишу исполнителей» и множество разных программ.

Директор Объединенного института ядерных исследований, академик Григорий Трубников подтвердил актуальность идеи проекта и рассказал, что большинство научных сотрудников института имеют научную степень, а многие из них в свое время получили начальное музыкальное образование.

В программе фестиваля еще восемь концертов классики, вечеров джаза и театрализованных постановок с участием «Виртуозов Москвы», Владимира Спивакова, народного артиста России Николая Луганского (фортепиано), джазмена Вадима Эйленкрига (труба) и других.

Проект «Формула гармонии» существует с 2021 года и объединяет музыку, науку и просвещение. До Дубны фестиваль принимали Пущино, Саров, Протвино, Мичуринск и Обнинск. В этом году мероприятие в третий раз проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, также его поддерживают НИЦ «Курчатовский институт», Министерство культуры и туризма Московской области и администрация города Дубны.