Тендер на ремонт плотины на ручье объявили в деревне Пыжово

В деревне Пыжово городского округа Зарайск объявили конкурс на капитальный ремонт плотины пруда на ручье. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение об открытом конкурсе в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках закупки планируется отремонтировать плотину длиной 300 метров. Работы проведут по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья» за счет средств бюджета Московской области и бюджета Зарайска. Завершить ремонт планируют в 2028 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно публикуется в канале ведомства в «Макс» «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».