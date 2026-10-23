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    Собаку спасли из подвала бесхозного сарая в Кашире

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В поселке Большое Руново городского округа Кашира работники поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вытащили собаку, которая двое суток провела в подвале бесхозного сарая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    В единую службу экстренных вызовов по номеру 112 обратилась местная жительница. Она рассказала, что вторые сутки из подвала открытого бесхозного сарая слышно, как скулит собака, а помочь животному самостоятельно она не могла.

    «Прибыв по указанному адресу, спасатели с помощью специального приспособления набросили на туловище собаки петлю из веревки и аккуратно вытащили ее наверх. После осмотра выяснилось, что животное в ветеринарной помощи не нуждалось. Собака, вильнув хвостом, убежала по своим делам. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, специалисты закрыли подвал и входную дверь сарая. Женщина сердечно поблагодарила работников противопожарно-спасательной службы за оперативную и чуткую помощь», — заключил старший смены Владимир Толстиков.

    После осмотра выяснилось, что животное в ветеринарной помощи не нуждалось. Чтобы предотвратить подобные случаи, специалисты закрыли подвал и входную дверь сарая.

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