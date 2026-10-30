В Реутове реконструируют спорткомплекс «Старт»

В Реутове реконструируют спортивный комплекс «Старт» на улице Новой. Строительная готовность объекта превысила 70%, открытие стадиона планируется в 2027 году, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

«Сейчас на объекте выполняется устройство футбольного поля и беговых дорожек. В здании идут кровельные (96%) и фасадные (19%) работы, отделка, установка витражей, монтаж инженерных систем, электромонтажные работы», — отметил Туровский.

Реконструкция ведется по госпрограмме Московской области. На объекте задействованы 92 специалиста и 12 единиц техники, также выполняются работы по устройству проездов и тротуаров.

После реконструкции появится здание площадью 4 тыс. кв. м со спортивными и тренажерными залами, медицинским блоком, конференц-залом и центром реабилитации. Добавят новые трибуны, футбольное поле с подогревом и системой освещения — это позволит проводить тренировки и матчи в любое время года. Также здесь разместится «Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».