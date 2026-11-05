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    Фехтовальщики из Химок взяли 4 медали на всероссийских соревнованиях

    Фото: Федерация фехтования России

    Спортсмены из Подмосковья завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали на всероссийских юниорских соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Турниры прошли с 30 октября по 1 ноября в Санкт-Петербурге. В личном первенстве на рапирах среди девушек подмосковные спортсменки заняли весь пьедестал почета.

    Золото у Миланы Левчук из Центра фехтования Ильгара Мамедова и Училища олимпийского резерва № 3 в Химках. Серебро выиграла София Дзобаева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, тот же центр фехтования и училище. Бронза у Стефании Часовниковой.

    В личном первенстве на шпагах среди юниоров бронзовую медаль завоевал Илья Лобыкин из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Академия спорта» в Воскресенске.

    Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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