Фехтовальщики из Химок взяли 4 медали на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Подмосковья завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали на всероссийских юниорских соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турниры прошли с 30 октября по 1 ноября в Санкт-Петербурге. В личном первенстве на рапирах среди девушек подмосковные спортсменки заняли весь пьедестал почета.

Золото у Миланы Левчук из Центра фехтования Ильгара Мамедова и Училища олимпийского резерва № 3 в Химках. Серебро выиграла София Дзобаева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, тот же центр фехтования и училище. Бронза у Стефании Часовниковой.

В личном первенстве на шпагах среди юниоров бронзовую медаль завоевал Илья Лобыкин из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Академия спорта» в Воскресенске.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».