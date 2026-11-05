Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в Солнечногорске

3 ноября активисты «Движения первых» посетили учреждение «ДЕЗ г. о. Солнечногорск», которое занимается обслуживанием дорог и благоустройством общественных территорий. Гостям рассказали об особенностях работы предприятия.

Участникам мероприятия продемонстрировали организацию уборки и предоставили возможность самостоятельно управлять специализированной техникой.

Во время экскурсии школьники посетили мастерские, ознакомились с парком техники и узнали, какие работы выполняют сотрудники предприятия при механизированной и ручной уборке территорий. Отдельное внимание уделили обновлению автопарка.

В этом году организация получила более 20 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, лаповые погрузчики и погрузочно-разгрузочные комплексы.

О дальнейших планах учреждения школьникам сообщил первый заместитель директора учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск» Роман Никитюк. По его словам, предприятие практически перестало привлекать сторонних подрядчиков и постепенно берет выполнение задач на себя, включая содержание территорий в зимний период. Для этих целей в лизинг приобрели специализированные машины, предназначенные для обслуживания улично-дорожной сети.

Ребятам также рассказали о наиболее востребованных профессиях в жилищно-коммунальной сфере. Среди них — дворники, мастера, начальники участка, механизаторы и трактористы. Помимо знакомства с рабочими специальностями, юные посетители смогли почувствовать себя водителями и получить практический опыт управления коммунальной техникой.

«Значимость таких экскурсий — в том, что они помогают молодежи увидеть реальную работу городских служб: не абстрактные профессии, а конкретные задачи, технику, процессы и даже уровень оплаты труда. Это важный шаг к осознанному выбору будущей специальности. Сегодня это не только нужные, но и достаточно высокооплачиваемые специальности — при условии добросовестного и качественного выполнения обязанностей», — прокомментировал первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

В настоящее время коллектив предприятия насчитывает 135 дворников и более 50 водителей-механизаторов. Численность сотрудников определена исходя из объема задач и количества имеющейся техники.