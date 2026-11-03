Лекции для школьников провели в филиалах «Мособлэнерго»

В октябре в школах Московской области прошли мастер-лекции «Россия — энергетическая держава». Мероприятия организовали в рамках популяризации Международного форума «Российская энергетическая неделя 2026» и по рекомендации Минэнерго России.

Лекции состоялись во всех десяти филиалах «Мособлэнерго». Проведено около 18 мероприятий, а общее число участников в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Богородском городских округах, а также в Щелкове, Серпухове, Воскресенске, Коломне и других округах Московской области превысило 570 человек. Участниками стали школьники 7–11-х классов, формат встреч представлял собой интерактивную лекцию с элементами викторины и профориентации.

На мастер-лекциях школьникам рассказали о позициях России в мировой энергетике: страна занимает первое место по производству обогащенного урана, второе — по добыче нефти и газа и шестое — по добыче угля. Отдельный блок был посвящен истории — плану ГОЭЛРО и подвигу энергетиков Подмосковья в годы Великой Отечественной войны, включая строительство электроэнергии протяженностью 230 км для обороны Москвы и работу Каширской и Шатурской ГРЭС.