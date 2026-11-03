Лекции для школьников провели в филиалах «Мособлэнерго»
В октябре в школах Московской области прошли мастер-лекции «Россия — энергетическая держава». Мероприятия организовали в рамках популяризации Международного форума «Российская энергетическая неделя 2026» и по рекомендации Минэнерго России.
Лекции состоялись во всех десяти филиалах «Мособлэнерго». Проведено около 18 мероприятий, а общее число участников в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Богородском городских округах, а также в Щелкове, Серпухове, Воскресенске, Коломне и других округах Московской области превысило 570 человек. Участниками стали школьники 7–11-х классов, формат встреч представлял собой интерактивную лекцию с элементами викторины и профориентации.
На мастер-лекциях школьникам рассказали о позициях России в мировой энергетике: страна занимает первое место по производству обогащенного урана, второе — по добыче нефти и газа и шестое — по добыче угля. Отдельный блок был посвящен истории — плану ГОЭЛРО и подвигу энергетиков Подмосковья в годы Великой Отечественной войны, включая строительство электроэнергии протяженностью 230 км для обороны Москвы и работу Каширской и Шатурской ГРЭС.
Современный раздел лекции познакомил учащихся с работой ТЭС, ГЭС и АЭС, энергосистемой Подмосковья, программами газификации и развитием возобновляемой энергетики, водородной энергетики и «умных сетей» с использованием ИИ. Завершилась встреча викториной и разговором о профессиях будущего, проекте «Русская инженерная школа» и потребности энергетики примерно в 300 тыс. новых специалистов к 2030 году.
Мастер-лекции прошли в рамках профориентационных мероприятий с целью сформировать у школьников целостное представление о топливно-энергетическом комплексе России и Московской области, его истории, современном состоянии и перспективах развития; способствовать патриотическому воспитанию через изучение истории энергетики, а также сформировать интерес к инженерным профессиям и бережное отношение к ресурсам.
«Интерактивный формат мастер-лекций „Россия — энергетическая держава“ позволил нам уйти от скучной теории к живому диалогу с будущими инженерами. Когда школьник на Викторине узнает, что за аббревиатурами ТЭС, ГЭС и АЭС стоят сложнейшие системы управления, а энергосистема Подмосковья сегодня дополняется „умными сетями“ с искусственным интеллектом, у него меняется восприятие физики. Мы не просто просвещаем, мы показываем, что энергетика — это самая динамичная и высокотехнологичная отрасль Подмосковья и страны», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.