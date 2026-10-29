360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Истре объявили конкурс на капремонт водозаборного узла в Веледниково

    Фото: Медиасток.РФ

    В деревне Веледниково в городском округе Истра объявили конкурс на капитальный ремонт водозаборного узла, включая проектно-изыскательские работы. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется отремонтировать водозаборный узел мощностью 0,96 тысячи м3/сутки.

    Работы ведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их финансируют за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Истра.

    Выполнение работ по этому объекту планируют завершить в 2027 году.

    Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в «Макс"«КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья». Извещение опубликовано по ссылке.

    Читайте также

    Творческий мастер‑класс для детей прошел в Химках

    Спортсменки из Лобни стали призерами областного первенства по фехтованию

    Пенсионеры из Лотошина посетили с экскурсией Можайский округ

    Подмосковный сигнализатор обледенения получил сертификат Росавиации

    Благоустройство сквера на улице Дружбы в Люберцах завершат в ноябре

    Более 5 тысяч молодых многодетных семей Подмосковья получили выплаты

    Подмосковные школьники присоединятся к соревнованиям по пилотированию дронов

    Еще 15 школьников получили первые паспорта в Люберцах

    Школа Гнесиных и филармония Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

    Свыше 70 тысяч елей и дубов высадят в национальном парке «Лосиный остров» осенью

    Сад Памяти в Подмосковье-2026: акция по посадке деревьев в Химках

    Школа № 9 в Дмитрове отметила 50-летие

    Волонтеры привезли помощь в приют для собак в Лобне