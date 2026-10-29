В Истре объявили конкурс на капремонт водозаборного узла в Веледниково

В деревне Веледниково в городском округе Истра объявили конкурс на капитальный ремонт водозаборного узла, включая проектно-изыскательские работы. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется отремонтировать водозаборный узел мощностью 0,96 тысячи м3/сутки.

Работы ведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их финансируют за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Истра.

Выполнение работ по этому объекту планируют завершить в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в «Макс"«КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья». Извещение опубликовано по ссылке.