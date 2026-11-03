Новые требования к работникам ЖКХ обсудили на круглом столе в Люберцах

С 1 марта 2028 года в России изменятся требования к специалистам жилищно-коммунального хозяйства. Как подготовиться к нововведениям, обсудили в Люберцах на круглом столе в рамках проекта «Школа ЖКХ».

Во встрече приняли участие депутат Московской областной думы Лидия Антонова, региональный координатор проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Наталья Абросимова, глава окружного совета депутатов Петр Ульянов, председатель местного общественного совета проекта Татьяна Лаврухина, руководители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Работникам коммунальной сферы предстоит подтверждать свою квалификацию на профессиональном экзамене, который включает теорию и практику. По словам Натальи Абросимовой, независимую оценку квалификации уже прошли более тысячи специалистов. Для тех, кому необходимо дополнительное образование, предусмотрены программы переподготовки и повышения квалификации.

На встрече также обсудили вопросы поддержки благотворительных фондов и проведения ежегодного конкурса «Краса ЖКХ». Завершилось мероприятие награждением лучших специалистов отрасли.