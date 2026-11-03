Автомобильный мост через реку Пехорку открыли в Балашихе

Торжественное открытие четырехполосного моста через реку Пехорку прошло в городском округе Балашиха. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Сергей Юров и глава Балашихи Сергей Лукичев.

Новый мост стал важным элементом транспортной инфраструктуры района: он обеспечит дополнительный маршрут въезда в жилой комплекс и заметно повысит транспортную доступность территории.

«Это действительно большое событие для нашего города. С сегодняшнего дня по мосту открыто движение — и автомобильное, и пешеходное: теперь между микрорайонами есть прямое сообщение. Главное преимущество для жителей — они смогут добираться в другие части города без лишнего объезда», — сказал глава Балашиха Сергей Лукичев.

На пешеходном переходе моста установлена специальная подсветка. С каждой стороны от проезжей части организованы отдельные пешеходные дорожки, огражденные металлическими барьерами, а сам переход дополнительно оснащен перилами для безопасности.

«Нужно существенно пересмотреть схемы движения общественного транспорта. Важно оперативно запустить маршруты по новому мосту, чтобы он сразу стал удобным и полезным для горожан», — отметил депутат Госдумы Сергей Юров.

Запуск моста поможет грамотно перераспределить автомобильный трафик в районе и снизить нагрузку на действующую дорожную сеть. Теперь водители, движущиеся из Балашихи‑1, смогут попадать в ЖК «Пехра» напрямую — минуя объезд по улице Трубецкой. Это сэкономит время в дороге и разгрузит соседние улицы.