В Подмосковье отремонтировали территории 45 больниц и поликлиник

В Московской области обновили покрытие на территориях медицинских учреждений. Всего в порядок привели около 28,6 тысячи квадратных метров в 14 городских округах, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, состояние покрытия на территориях больниц и поликлиник напрямую влияет на комфорт и безопасность пациентов, посетителей и медицинского персонала, в том числе маломобильных граждан.

«Всего в рамках ремонтного сезона планируется обновить территории 45 медицинских учреждений в 22 городских округах Подмосковья, на 23 объектах работы уже завершены», — рассказал Сибатулин.

Среди выполненных работ — обновление покрытия на территории Дмитровской больницы на улице Больничной в Дмитрове, на двух территориях Подольской детской больницы на улице Кирова и на территории Подольской областной клинической больницы на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск.

В Ленинском округе отремонтировали территорию Видновской стоматологической поликлиники на улице Строительной, в Воскресенске — Воскресенской больницы на улице Гражданской. В Солнечногорске покрытие обновили у больницы на улице Жилинской в поселке Андреевка, в Можайском округе — у Можайской больницы на улице Урицкого в поселке Уваровка, в Лобне — у центральной городской больницы на улице Заречной.

Также ремонт провели на трех территориях Королевской больницы на улицах Пионерской, Дзержинского и Богомолова. В Ивантеевке городского округа Пушкино обновили покрытие у Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова на улице Первомайской, во Фрязине — у Щелковской больницы на улице Московской, в Балашихе — у Московского областного онкологического диспансера на улице Карбышева.

Кроме того, отремонтировали территории Ногинской больницы на Институтском проспекте и улице Лесной в Черноголовке, а также на улице Комсомольской в Ногинске и улице Марьинской в Электроуглях.