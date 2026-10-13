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    Борьбу с лесными пожарами усилят в Подмосковье

    Фото: МОС АВС

    В Московской области подписали соглашение между Комитетом лесного хозяйства и ГКУ МО «МОС АВС» о взаимодействии для предупреждения и ликвидации лесных и торфяных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

    Документ закрепляет обмен оперативной информацией между диспетчерскими службами, совместное использование техники и организацию патрулирования на приграничных территориях. Комитет лесного хозяйства использует сеть из 147 видеокамер, данные с которых дополняются информацией со спутников, авиационной и наземной разведки. Эти сведения будут доступны специалистам МОС АВС.

    В распоряжении МОС АВС — парк спецтехники, включая роботы-мульчеры для окоса растительности на гидротехнических сооружениях системы обводнения торфяников, вездеходы, экскаваторы и мобильный штаб. Стороны договорились о возможности совместного использования техники при необходимости. Также проработан порядок взаимодействия при нештатных ситуациях, включая совместное патрулирование и быстрое реагирование.

    «Московская область — один из самых лесных регионов Центральной России – 43% территории занимают леса. В 2025 году здесь было зафиксировано 111 лесных и 2 торфяных пожара. При этом торфяные возгорания представляют особую угрозу: они тлеют изнутри и могут неожиданно возобновляться на значительном удалении от первоначального очага. Наша задача — не просто фиксировать риски, а действовать на опережение. Совместная работа Комлесхоза и МОС АВС дает нам единый контур мониторинга и реагирования, где данные и техника работают как единая система», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    На контроле МОС АВС сегодня находится 76 комплексов гидротехнических сооружений для обводнения торфяников — это 73 тысячи гектаров, требующих постоянного мониторинга. Перед IT-специалистами ведомств стоит задача по сопряжению систем мониторинга для бесшовного обмена данными.

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