В Серпухове 17 октября пройдет арт-терапия в купеческом особняке

В Серпуховском историко-художественном музее 17 октября состоится занятие «Дом с историей». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Участники узнают некоторые тайны прошлой жизни старинного купеческого особняка и попробуют выразить свои впечатления на арт-терапии. Занятие проведет психолог, арт-терапевт и член арт-терапевтической ассоциации России Марина Шишорина.

Гостей ждет экскурсия по купеческому особняку, на которой им расскажут историю 130-летнего дома и как менялись его владельцы и обитатели в зависимости от времени. Шишорина раскроет тайны жизни особняка и покажет взаимосвязь судьбы людей и города.

Встреча продолжится в изостудии, где музейный арт-терапевт поможет заглянуть внутрь себя и перевести свои эмоции в образы, перенести их на бумагу, дать им форму и цвет.

Начало занятия в 14:30. Возрастное ограничение 6+.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/dom-s-istoriyami-otkrojte-tajny-proshlogo-i-najdite-oporu-v-sebe-na-zanyatii-po-art-terapii/