Андрей Воробьев: 2 крупные поликлиники открыли в Подмосковье в этом году

В Московской области модернизируют поликлиники, расширяют диагностические возможности и создают условия для привлечения медицинских специалистов. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в ходе трансляции на телеканале «360».

Глава региона обратил внимание на то, как изменился подход к оказанию помощи. Раньше в поликлиниках могли послушать, проверить горло, ухо или зрение, однако теперь учреждения предоставляют расширенный спектр услуг.

С 2022 года в регионе построили 42 объекта первичного звена и капитально отремонтировали 36. В этом году открылись поликлиники на 500 посещений за смену в Ногинске и на тысячу — в Королеве.

В новых медцентрах также развивают дневные стационары, чтобы пациенты могли получать лечение без ночевки в больнице. При этом продолжается модернизация крупных стационаров.

Во время эфира жительница Балашихи Наталья Носова спросила, смогут ли жители микрорайона Ольгино обращаться в новую больницу: по ее словам, попасть к узким специалистам в местной поликлинике бывает сложно.

Губернатор подтвердил, что такой возможностью можно будет воспользоваться по показаниям и направлению из своей поликлиники.

Многопрофильный комплекс рассчитан более чем на 1,2 миллиона жителей востока Подмосковья. В его составе предусмотрены стационар на 1123 койки, консультативно-диагностический центр на 600 посещений в день, 26 медицинских профилей и 21 операционная.

Здесь будут работать сосудистый центр и травмоцентр, появится оборудование для МРТ, КТ и маммографии. Сейчас готовность объекта составляет 62%; строительство планируют завершить в 2027 году, а открыть больницу — в третьем квартале 2028-го.

Еще один вопрос поступил от Елизаветы Большаковой, офтальмолога из Рязанской области, которая рассматривает возможность переезда в Подмосковье. Губернатор сообщил, что регион помогает медикам с трудоустройством и жильем, а муниципалитеты могут дополнительно поддерживать семьи, в том числе по вопросам устройства детей в детские сады.

Медработникам при соблюдении установленных условий компенсируют аренду жилья — до 30 тысяч рублей в месяц, а для семьи — до 45 тысяч. Предусмотрены также программы «Социальная ипотека», в рамках которой регион оплачивает первоначальный взнос и компенсирует основной долг, и «Бюджетная ипотека» с поддержкой в размере 40% расчетной стоимости жилья.

В сельской местности участники программы «Земский доктор» могут получить единовременную выплату в размере миллиона рублей, а в удаленных и труднодоступных районах — 1,5 миллиона рублей.