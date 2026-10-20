Детскую музыкальную школу имени Алябьева в Коломне капитально отремонтировали

В подмосковной Коломне завершили капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева на улице Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Работы провели по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Здание 1958 года постройки площадью более 3,6 тысячи квадратных метров нуждалось в ремонте.

В ходе работ обновили фасад, кровлю и инженерные сети — электрику, отопление и водоснабжение. Также выполнили внутренние отделочные работы, благоустроили прилегающую территорию, установили новую мебель и оборудование.

Сейчас в музыкальной школе учатся 609 детей. Среди них — более 300 лауреатов престижных конкурсов различных уровней, от областных до всероссийских и международных.

Как отметили в пресс-службе, теперь у ребят есть все необходимое, чтобы заниматься музыкой в комфортных условиях.