Мобильные бригады медиков будут работать в Люберцах до конца эпидсезона

Мобильный медицинский комплекс очередной раз развернулся на выездной площадке в Люберцах. Работа мобильных бригад в городском округе продолжится до конца эпидемического сезона.

Жители Люберец могут не только посетить в мобильном комплексе прививочный кабинет, но и пройти мини-диспансеризацию. Пока терапевт проводит осмотр и фиксирует показатели сердечно-сосудистой системы, медсестра готовит вакцины против гриппа и пневмококка. Такой формат позволяет охватить тех, кто обычно откладывает визит к врачу из-за плотного графика.

«Факторы риска точно есть у тех, кому более 40 лет. У них чаще встречаются ОРВИ, иммунитет слабее становится, а прививка сильно помогает, я по своему опыту знаю», — рассказал участковый врач-терапевт поликлиники № 5 Люберецкой больницы Амир Шамсиев.

График выездов мобильного комплекса регулярно обновляется, а для прохождения осмотра и вакцинации достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медики напоминают: иммунитет формируется около двух недель, поэтому с прививкой лучше не затягивать до пика заболеваемости.