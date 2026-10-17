Награды лучшим «хозяйкам села» вручили в Подмосковье
В Московской области впервые провели конкурс «Хозяйка села». Заявки на участие подали более 300 женщин из 43 муниципалитетов.
Организаторами конкурса стали представители Московского областного регионального отделения «Союза женщин России». Их поддержали Минсельхоз и Министерство территориальной политики региона.
«Хочу подчеркнуть, этот конкурс мы организовали не для того, чтобы оценивать. Эта работа бесценна. Мы провели его, чтобы сказать нашим сельским женщинам спасибо — за развитие предпринимательства, за вкусные продукты для жителей Подмосковья, за крепкие семьи, за то, как развиваются наши территории. Все вы — настоящие хозяйки села, любящие свой дом, свое дело, свою работу, и вкладывающие в них всю душу», — подчеркнула председатель Московского областного регионального отделения СЖР Екатерина Богдасарова.
От формата сухого протокольного награждения решили отойти. В программе — мастер-классы, образовательные лекции по развитию личного бренда и яркие выступления от юных артистов. На титул претендовали 12 женщин в трех номинациях. Среди финалисток — мама троих детей, мастерица Вера Зайцева.
«Хотелось бы, чтобы молодежь наша оставалась в деревне, не уезжала в город, видела здесь возможности, опору, точку роста», — поделилась женщина.
По словам жюри, выбрать лучшую из таких конкурсанток было сложно.
«У нас есть специальное положения, определенные критерии, по которым отбирались победительницы. Была создана комиссия, на основании этого положения выставлялись баллы и выбирались победительницы конкурса», — рассказала депутат Московской областной думы Ася Исаева.
«Хозяйкой села» стала сельская староста Наталья Кленова, которая знает каждый угол родной деревни Воронки Красногорского округа.
«Я все это делала для жителей. И, конечно, не ждала никакой награды, но то, что меня оценили — это невероятно. Я безумно рада! Спасибо большое всем организаторам!», — поделилась Наталья.
Номинацию «Работаю на земле» вручила министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова. Лучшей хозяйкой своего дела стала Екатерина Селиванова — мать четверых детей и владелица большого фермерского хозяйства, которая сменила душный офис на Клинские просторы.
«Хозяйка села» — это не про корону и титул. Это про то, что Подмосковье держится не одними мегаполисами — его держат женщины, которые никуда не уехали. Они растят детей, ведут дело, сохраняют то, что досталось от бабушек, и строят то, что останется детям.