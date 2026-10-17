Награды лучшим «хозяйкам села» вручили в Подмосковье

В Московской области впервые провели конкурс «Хозяйка села». Заявки на участие подали более 300 женщин из 43 муниципалитетов.

«Хочу подчеркнуть, этот конкурс мы организовали не для того, чтобы оценивать. Эта работа бесценна. Мы провели его, чтобы сказать нашим сельским женщинам спасибо — за развитие предпринимательства, за вкусные продукты для жителей Подмосковья, за крепкие семьи, за то, как развиваются наши территории. Все вы — настоящие хозяйки села, любящие свой дом, свое дело, свою работу, и вкладывающие в них всю душу», — подчеркнула председатель Московского областного регионального отделения СЖР Екатерина Богдасарова.

Организаторами конкурса стали представители Московского областного регионального отделения «Союза женщин России». Их поддержали Минсельхоз и Министерство территориальной политики региона.

От формата сухого протокольного награждения решили отойти. В программе — мастер-классы, образовательные лекции по развитию личного бренда и яркие выступления от юных артистов. На титул претендовали 12 женщин в трех номинациях. Среди финалисток — мама троих детей, мастерица Вера Зайцева.

«Хотелось бы, чтобы молодежь наша оставалась в деревне, не уезжала в город, видела здесь возможности, опору, точку роста», — поделилась женщина.

По словам жюри, выбрать лучшую из таких конкурсанток было сложно.

«У нас есть специальное положения, определенные критерии, по которым отбирались победительницы. Была создана комиссия, на основании этого положения выставлялись баллы и выбирались победительницы конкурса», — рассказала депутат Московской областной думы Ася Исаева.