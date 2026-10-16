Школьники Богородского округа посетили центр МЧС России

15 октября обучающиеся центров образования Богородского округа стали участниками масштабной профориентационной программы. В рамках проекта «Траектория будущего. Выбор» ребята отправились в спасательный центр МЧС России, чтобы прикоснуться к одной из самых мужественных и востребованных профессий.

Одними из первых этот масштабный комплекс посетили школьники МБОУ ЦО № 8. Перед ними открылись полигоны с имитацией жилых помещений, где в реальных условиях отрабатывается спасение людей при чрезвычайных ситуациях. Ребята увидели, как действуют специалисты при пожарах, обрушениях, дорожно-транспортных происшествиях. Особый интерес вызвали площадки для скалолазания и работы на высоте — здесь будущие выпускники смогли оценить, насколько важны физическая подготовка и выдержка для спасателя.

Большое впечатление произвели интерактивные тренажеры. Они позволяют смоделировать самые разные сценарии: от оказания первой помощи пострадавшему до эвакуации людей из опасной зоны. Школьники не только наблюдали за работой профессионалов, но и сами попробовали свои силы, повторив правила безопасности, которые могут спасти жизнь.

Сотрудники спасательного центра проводят огромную профориентационную работу. Они рассказывают о буднях пожарных и спасателей, о том, как поступить в профильные вузы и колледжи, какие требования предъявляются к кандидатам и какие перспективы открываются перед молодыми специалистами. Для многих ребят эта встреча стала первым шагом к осознанному выбору будущей профессии.

Профориентационные экскурсии в спасательный центр МЧС России — часть системной работы по воспитанию подрастающего поколения в Богородском округе. Они помогают школьникам не только узнать о важных и нужных профессиях, но и понять, что настоящий героизм начинается с готовности прийти на помощь. Возможно, для кого-то из этих ребят именно сегодняшний день станет началом большого пути в профессию спасателя.