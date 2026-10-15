Подмосковный врач Чепелкин назвал мигрирующую боль главным признаком аппендицита

Аппендицит может возникнуть у ребенка в любом возрасте, поэтому важно знать основные симптомы этого состояния. Хирург детской поликлиники Можайской больницы Владимир Чепелкин дал советы родителям.

Воспаление аппендикса чаще всего возникает у школьников от девяти до 12 лет. Главная угроза заключается в стремительном развитии болезни: без своевременной помощи отросток может разорваться, вызвав тяжелое воспаление брюшной полости.

Ключевой симптом — мигрирующая боль. Она зарождается как ноющий дискомфорт в области пупка, а через два-четыре часа смещается в правый нижний угол живота, становясь постоянной и нестерпимой при движении, кашле или попытке выпрямить правую ногу.

«Кроме боли, почти всегда пропадает аппетит, может появиться тошнота и однократная рвота, а температура поднимается до 37,5–38,5 градуса. У малышей, которые еще не умеют говорить, распознать болезнь сложнее: они становятся очень капризными, плачут при прикосновении к животу, поджимают ножки и отказываются от любимой еды», — разъяснил Владимир Чепелкин.

При таких признаках категорически запрещено давать ребенку обезболивающие или прикладывать грелку к животу — это может скрыть симптомы и спровоцировать разрыв аппендикса. Если дискомфорт длится более двух-трех часов и сопровождается температурой или вялостью, необходимо немедленно вызывать скорую помощь.