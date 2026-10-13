Забеги на 5 километров начнут регулярно проводить для жителей Чехова

Чехов присоединится к всероссийскому проекту «5 верст». Первый старт состоится 17 октября в 9:00 в Губернском лесу.

Каждую субботу в Губернском лесу будут проходить бесплатные забеги на дистанцию 5 километров. Принять участие может каждый желающий. Организаторы отмечают, что главная задача — привлечь население к активному и здоровому образу жизни и создать сообщество людей с общими интересами.

Формат не предполагает соревновательности: дистанцию можно пробежать или пройти пешком, участвовать с коляской или собакой. Присоединиться могут как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и опытные спортсмены.

Запуск проекта в Чехове поддержал Фонд президентских грантов. Организаторы приобрели необходимое оборудование, разработали маршрут и обучили волонтеров. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте проекта и наличие QR-кода.