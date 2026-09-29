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    В Подмосковье за неделю восстановили освещение на 11 региональных дорогах

    Фото: Пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    Специалисты «Мосавтодора» за неделю восстановили работу 11 линий освещения на региональных дорогах 11 округов Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы провели у социально значимых мест. В Котельниках освещение отремонтировали на Дзержинском шоссе у спорткомплекса «Дружба», сквера «Патриот», женской консультации и школы. Во Фрязине — на проспекте Мира у детской школы искусств и дома-музея имени Героя Советского Союза И. И. Иванова. В Долгопрудном — на Новом бульваре у детских садов и школ.

    В Подольске линии освещения восстановили на улице Володи Дубинина у спортивной школы, библиотеки, поликлиники и детского сада. В Наро-Фоминске — на улице Найдова-Железова у спорткомплекса «Нара» и парка имени В. В. Воровского.

    Также ремонт провели в Солнечногорске на Тимоновском шоссе у остановки «Дом рыбака», в Коломне в деревне Тарбушево на улице Набережной у остановки «Тарбушево-2», в Черноголовке на Щелковском шоссе у остановки «Автобаза», в Люберцах на Комсомольском проспекте.

    Кроме того, освещение отремонтировали в Серпухове в деревне Борисово на Борисовском шоссе и в Домодедове в микрорайоне Востряково на улице Садовой.

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