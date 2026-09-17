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    Подмосковье присоединится к марафону ко Всемирному дню донора костного мозга

    Фото: Московский областной центр крови

    С 14 по 20 сентября жители Подмосковья смогут без предварительной записи пройти типирование и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Такая возможность действует в рамках марафона «Пульс Подмосковья», приуроченного ко Всемирному дню донора костного мозга.

    Совместимого донора для пациента с тяжелым заболеванием крови не всегда удается найти даже среди родственников. В таких случаях подходящего человека ищут через федеральный регистр.

    Во время марафона вступление в регистр можно совместить с обычной сдачей крови. Для этого нужно сообщить о своем желании в регистратуре, заполнить необходимые согласия и после донации сдать дополнительную пробирку крови для типирования.

    Пройти процедуру можно в следующих подразделениях Московского областного центра крови:

    Рекомендуемый возраст для вступления в регистр — до 35 лет.

    Подробнее о донорстве костного мозга можно узнать на платформе донорского движения Подмосковья.