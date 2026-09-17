Подмосковье присоединится к марафону ко Всемирному дню донора костного мозга

С 14 по 20 сентября жители Подмосковья смогут без предварительной записи пройти типирование и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Такая возможность действует в рамках марафона «Пульс Подмосковья», приуроченного ко Всемирному дню донора костного мозга.

Совместимого донора для пациента с тяжелым заболеванием крови не всегда удается найти даже среди родственников. В таких случаях подходящего человека ищут через федеральный регистр.

Во время марафона вступление в регистр можно совместить с обычной сдачей крови. Для этого нужно сообщить о своем желании в регистратуре, заполнить необходимые согласия и после донации сдать дополнительную пробирку крови для типирования.

Пройти процедуру можно в следующих подразделениях Московского областного центра крови:

Москва, улица Металлургов, дом 37А — 14–20 сентября, с 8:00 до 14:00;

Щелково, улица Новая Фабрика, дом 8 — 14–19 сентября, с 8:00 до 13:00;

Подольск, улица Кирова, дом 9 — 14–18 сентября, с 8:00 до 13:00;

Орехово-Зуево, улица Барышникова, дом 13/5 — 14–18 сентября, с 8:00 до 13:00;

Воскресенск, Больничный проезд, дом 5 — 14–19 сентября, с 8:00 до 13:00.

Рекомендуемый возраст для вступления в регистр — до 35 лет.

Подробнее о донорстве костного мозга можно узнать на платформе донорского движения Подмосковья.