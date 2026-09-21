Подмосковный терапевт Нуров назвал фруктовый сок десертом из-за обилия сахара

Врачи предупреждают о высоком содержании сахара в пакетированных соках, которые многие ошибочно считают полезным продуктом. Об особенностях влияния фруктовых напитков на организм рассказал врач-терапевт Можайской больницы Намоз Нуров.

Главная проблема заключается в отсутствии клетчатки — твердых волокон, которые удаляются при производстве сока вместе с мякотью. Именно эти волокна замедляют усвоение сахаров. Без них организм получает резкую «дозу» сладкого, сравнимую по воздействию с газированными напитками.

«По сути, один стакан сока может содержать столько же сахара, сколько газировка, что создает лишнюю нагрузку на поджелудочную железу и печень, а также добавляет пустые калории», — отметил Намоз Нуров.

Специалист советует воспринимать сок как десерт, а не ежедневный напиток. Для утоления жажды лучше использовать воду, а витамины получать из цельных фруктов, которые дают чувство насыщения благодаря пищевым волокнам.