Регоператор Ногинского кластера закупил более 100 новых контейнеров

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Регоператор Ногинского кластера пополнил парк оборудования для сбора твердых коммунальных отходов. Для обслуживания контейнерных площадок закупили 110 емкостей для смешанных и сухих отходов и 10 бункеров для крупногабаритного мусора.

Сейчас в эксплуатации у регоператора находится 16,5 тысячи серых контейнеров для смешанных отходов, 4,9 тысячи синих баков для раздельного сбора сухих вторичных ресурсов и 1,6 тысячи бункеров для крупногабаритных отходов.

Замена и ремонт оборудования проводятся постоянно. При выявлении неисправностей емкости ремонтируют или заменяют в приоритетном порядке. Распределение новых контейнеров по адресам проводят с учетом сезонной нагрузки.

В зону обслуживания регоператора Ногинского кластера входят Балашиха, Ногинск, Звездный Городок, Красноармейск, Ликино-Дулево, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Реутов, Черноголовка, Щелково, Фрязино, Электрогорск и Электросталь.