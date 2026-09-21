Встреча администрации Люберец с жителями прошла в Дзержинском
Очередную встречу с жителями в формате выездной администрации в этот раз провели в обновленной после капремонта гимназии № 5 «Интеллект» в Дзержинском. На вопросы горожан отвечали глава городского округа Владимир Волков и представители профильных ведомств.
К руководителю муниципалитета на выездной администрации всегда выстраивается очередь из желающих озвучить свой вопрос, но в этот раз Владимир Волков был особенно популярен — многие жители обращались к нему с просьбой сфотографироваться вместе на память.
Жительница дома № 28 на Томилинской улице Галина Липовцева пришла на встречу с вопросом о новой контейнерной площадке. Ее устанавливают в неудобном для жителей месте.
«Приехали неожиданно и начали строить эту площадку. Там убрали часть деревьев. Мы просим, чтобы нам ее там не ставили, потому что она мешает выезду со двора», — рассказала Галина Липовцева. В ситуации пообещали разобраться в ближайшее время.
В этот раз обращения жителей принимали также представители региональных Минобразования и Минздрава.
«Конкретно звучали вопросы о работе Дзержинской поликлиники и стационара, находящегося на ее территории. У жителей существуют определенные волнения, связанные со слухами о закрытии поликлиники и стационара. Хочется совершенно определенно и со всей ответственностью заявить о том, что Дзержинская поликлиника полностью функционирует, она оказывает все виды медицинской помощи», — сообщила заместитель главы Люберец Юлия Арсеньева.
Во взрослой поликлинике не так давно при поддержке губернатора Подмосковья сделали капитальный ремонт и обеспечили учреждение новым оборудованием. Теперь внимание требуют и другие корпуса больницы — с Минздравом прорабатывается вопрос включения их в госпрограмму. Также традиционно за столами ведомств обсудили вопросы текущего содержания территорий, работу управляющих компаний и другие.