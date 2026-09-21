Встреча администрации Люберец с жителями прошла в Дзержинском

Очередную встречу с жителями в формате выездной администрации в этот раз провели в обновленной после капремонта гимназии № 5 «Интеллект» в Дзержинском. На вопросы горожан отвечали глава городского округа Владимир Волков и представители профильных ведомств.

К руководителю муниципалитета на выездной администрации всегда выстраивается очередь из желающих озвучить свой вопрос, но в этот раз Владимир Волков был особенно популярен — многие жители обращались к нему с просьбой сфотографироваться вместе на память.

Жительница дома № 28 на Томилинской улице Галина Липовцева пришла на встречу с вопросом о новой контейнерной площадке. Ее устанавливают в неудобном для жителей месте.

«Приехали неожиданно и начали строить эту площадку. Там убрали часть деревьев. Мы просим, чтобы нам ее там не ставили, потому что она мешает выезду со двора», — рассказала Галина Липовцева. В ситуации пообещали разобраться в ближайшее время.

В этот раз обращения жителей принимали также представители региональных Минобразования и Минздрава.