Глава Солнечногорска проверил готовность поселка Менделеево к зиме

24 сентября Константин Михальков провел обход поселка городского типа. Он посетил обозначенные жителями проблемные участки и проверил готовность котельной и теплосетей к началу отопительного сезона.

Первой точкой стал детский сад, на территории которого после перекладки теплосетей начали возникать подтопления. На эту проблему ранее обратили внимание родители.

«На месте установили причину: вода скапливалась в старых камерах и лотках, которые ранее использовались инженерными сетями. С подрядчиком необходимые работы уже выполнили. Теперь будем внимательно наблюдать за ситуацией в период дождей и таяния снега, чтобы убедиться, что проблема решена окончательно», — отметил Константин Михальков.

Следующим объектом стала Менделеевская школа, которую в этом году капитально отремонтировали при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Сейчас остаются вопросы, связанные с подходом к учреждению, обустройством тротуаров и парковочных карманов, а также благоустройством прилегающей территории и соседних дворов. Администрация подготовит предложения для включения этого пространства в программу комплексного благоустройства дворов.

За последние годы в Менделееве провели масштабное обновление системы теплоснабжения. Тепловые сети капитально отремонтировали почти во всем поселке, действующую котельную обновили и оснастили современным оборудованием. Также завершается строительство новой блочно-модульной котельной.

«Сегодня действующая котельная полностью готова к работе. Все котлы прошли проверку в ходе пробных топок, выявленные замечания устранены, тепловые сети заполнены и готовы к подаче теплоносителя. Новая котельная находится на этапе пусконаладочных работ», — подчеркнул Константин Михальков.

При сохранении текущих погодных условий поэтапный запуск отопления планируют начать на следующей неделе. Сначала тепло подадут в социальные учреждения, после чего — в жилой фонд.